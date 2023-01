È morto a 90 anni Walter Cunningham, uno dei tre astronauti della missione Apollo 7

È morto a 90 anni Walter Cunningham, uno dei tre astronauti che nel 1968 fecero parte della missione Apollo 7 della NASA, la prima del programma spaziale Apollo a portare in orbita un equipaggio. Cunningham effettuò la missione assieme a Walter Schirra e Donn Eisele. Ultimo dei tre ancora in vita, è morto martedì mattina a Houston, in Texas.

Nel comunicato con cui ha dato notizia della sua morte, la NASA ha detto che Cunningham era «un pilota da combattimento, un fisico e un imprenditore – ma soprattutto un esploratore». Nato nel 1932 nell’Iowa, si laureò in fisica all’Università della California e poi ottenne un dottorato ad Harvard. Fece il pilota per la Marina, fu scelto come astronauta dalla NASA nel 1963 e cinque anni dopo fu il pilota del modulo lunare dell’Apollo 7. La missione partì l’11 ottobre del 1968, durò 11 giorni e fu anche quella in cui venne effettuata la prima trasmissione televisiva in diretta da un veicolo spaziale statunitense. Circa nove mesi dopo, la storica missione dell’Apollo 11 portò i primi esseri umani sulla Luna.

Cunningham si congedò dalla NASA nel 1971 ed ebbe una lunga carriere come imprenditore e consulente in altri settori. Per il suo servizio nell’agenzia spaziale ottenne numerosi riconoscimenti.