Meta ha ricevuto una multa da 390 milioni di euro per aver violato il regolamento privacy dell’Unione Europea

L’Irish Data Protection Commission (DPC), l’autorità irlandese che si occupa di privacy, ha emesso una multa da 390 milioni di euro nei confronti di Meta, la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp. Nello specifico Meta è stata multata per aver violato le regole previste dal regolamento privacy dell’Unione Europea (GDPR) per quanto riguarda gli annunci pubblicitari personalizzati. Secondo una nota della DPC, Meta ha «violato i suoi obblighi di trasparenza». I 390 milioni di euro sono la somma di due diverse multe: una da 210 milioni di euro per violazioni da parte di Facebook e una da 180 milioni di euro per quelle di Instagram. Già nel 2022 Meta era stata multata tre volte dalla DPC, l’ultima delle quali per 265 milioni di euro.