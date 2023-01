«Buona fine e buon inizio»

Nei paesi che stanotte hanno festeggiato il Capodanno l’atmosfera è stata quella di sempre, con fuochi d’artificio, palloncini, occhiali a forma di 2023 e lanterne volanti. Già quello dello scorso anno era stato un Capodanno quasi normale, e si può dire che quest’anno il ritorno alla normalità è stato trasversale: le poche foto di persone con la mascherina arrivano dalla Cina, dove comunque il governo ha allentato molto le restrizioni. Come al solito colpisce il contrasto tra i climi diversi: in Brasile c’è chi ha festeggiato facendo il bagno a mare, mentre a Innsbruck, in Austria, i fuochi d’artificio avevano come sfondo i monti innevati. Nei paesi orientali invece si sono viste un bel po’ di decorazioni a forma di coniglio, perché secondo lo zodiaco cinese il 2023 sarà l’anno del coniglio, simbolo di prosperità e fertilità.