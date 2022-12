La sigla di “White Lotus” è diventata una hit dance

“Renaissance”, la canzone che accompagna la sigla della serie tv thriller White Lotus, prodotta da HBO e arrivata alla sua seconda stagione, sta riscuotendo un gran successo in queste ultime settimane in vari club e discoteche sparsi per il mondo, proposta dai dj che si sono resi conto delle sue potenzialità da hit riempipista. In un periodo in cui le serie tv sono tantissime e quelle in grado di creare riferimenti collettivi sono sempre più rare, la sigla di White Lotus sta ottenendo una popolarità insolita e piuttosto trasversale, come non succedeva da un po’ di tempo.

“Renaissance” è stata composta da Cristobal Tapia de Veer, un compositore cileno naturalizzato canadese che già aveva realizzato una colonna sonora di culto, quella della serie tv britannica Utopia. Il tema della seconda stagione di White Lotus è una reinterpretazione di quello che aveva composto per la prima stagione, uscita nel luglio del 2021. Gira intorno a un coro femminile a metà tra l’angelico e il tribale, che simula gli ululati che si ottengono percuotendosi la bocca con la mano.

Nella prima versione era accompagnata da un ritmo vagamente caraibico (anche se la serie era ambientata alle Hawaii, che non sono ai Caraibi), mentre la seconda, dopo un’introduzione accompagnata da un pianoforte, diventa un pezzo tipicamente dance, con la “cassa dritta” – cioè la grancassa che scandisce regolarmente ogni battito – e i classici suoni della EDM, l’electronic dance music, il nome con cui generalmente ci si riferisce alla musica elettronica da ballare di largo consumo. La voce che canta, campionata e processata da Tapia de Veer, è di Stephanie Osorio.

Nelle ultime settimane, “Renaissance” è stata suonata in molte piste da ballo, durante festival musicali o prima di concerti. I Killers per esempio l’hanno trasmessa prima di una esibizione a Melbourne, in Australia. Teki Latex, un produttore francese, l’ha messa aprendo un suo set organizzato dalla rivista di musica elettronica MixMag. E soprattutto su TikTok si sono accumulati migliaia di video accompagnati dalla canzone, che in molti casi mostrano le reazioni entusiaste e quasi estatiche delle persone quando parte il coro. Hanno ottenuto complessivamente milioni di visualizzazioni, e hanno generato uno dei trend più popolari di queste settimane.

The Killers coming out to the White Lotus theme song was a whole ass mooooooood pic.twitter.com/8eLpeKNjo9 — rosey posey (@roseysoho) December 14, 2022

La seconda stagione di White Lotus è andata in onda negli Stati Uniti a novembre, e in Italia più o meno in contemporanea su Sky, ottenendo molte attenzioni. Già la prima, infatti, era stata estesamente apprezzata: è un thriller dalle caratteristiche un po’ grottesche e dallo spiccato umorismo macabro, con protagonisti i facoltosi ospiti di un resort di lusso alle Hawaii, pieni di problemi e drammi personali.

Fin dalle prime scene, si capisce che durante la loro vacanza succede qualcosa di tragico, ricostruito poi pian piano nelle puntate seguenti. La trama della seconda stagione parte da premesse simili: diversi ospiti di un hotel per persone ricchissime a Taormina, in Sicilia, vengono trovati morti all’inizio della prima puntata.

They played The White Lotus theme song at the musical festival I was at this weekend. pic.twitter.com/SUF1u3XTgg — Elliot Roberts (@ElliotRoberts5) December 11, 2022

Anche se la prima stagione è stata giudicata decisamente migliore della seconda dalla critica, White Lotus è una delle serie di maggiore successo degli ultimi tempi. E parte del fascino della serie è attribuibile sicuramente alla sigla composta da Cristobal Tapia de Veer, che per certi versi funziona perché è strana e spiazzante come la serie.

«Non me l’aspettavo» ha detto Tapia de Veer a Buzzfeed: «A differenza di quando compongo per una band o per me stesso, non è questo l’obiettivo di una sigla per una serie. È sempre quello di fare un servizio alla serie, senza pensare in realtà a come funziona come hit o singolo preso autonomamente. Quindi è una ciliegina sulla torta». Ha anche detto che non frequenta molto i social, quindi non ha davvero presente cosa stia succedendo alla sua canzone su TikTok.

È abbastanza raro che la sigla originale di una serie acquisti una propria vita autonoma come canzone. È più comune che pezzi già editi, poi scelti come sigle, diventino molto famosi, come successo per esempio a “Woke Up This Morning”, canzone del 1997 degli Alabama 3 passata poi alla storia per essere stata scelta come sigla dei Soprano.