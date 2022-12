Sono stati arrestati gli ultimi due ragazzi ancora in libertà che erano evasi dal carcere minorile di Milano

Giovedì mattina sono stati arrestati gli ultimi due ragazzi ancora in libertà che erano evasi il 25 dicembre dal carcere minorile Cesare Beccaria di Milano. Sono stati trovati dalla polizia penitenziaria a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, a casa di un amico. I due ragazzi hanno 17 e 18 anni. In tutto nel pomeriggio di Natale erano evasi dal carcere 7 ragazzi, di età compresa tra i 17 e i 19 anni: due erano stati ritrovati poco dopo l’evasione, tre erano stati arrestati o si erano costituiti nei giorni scorsi.

Erano in carcere perché sottoposti a custodia cautelare per reati come furti e rapine: significa che non avevano ricevuto condanne definitive, ma il giudice aveva stabilito la carcerazione in attesa del processo. Erano riusciti a evadere approfittando dei lavori di rifacimento di una parte del perimetro del carcere: avevano aperto un varco nella recinzione e poi avevano scavalcato il muro di cinta lungo via dei Calchi Taeggi.

– Leggi anche: Innocenti Evasioni