La Russia ha accusato l’Ucraina di un nuovo attacco a una base aerea

La Russia ha accusato l’Ucraina di avere condotto un attacco nel proprio territorio, colpendo con un drone una base aerea a Engels nell’area di Saratov, nella parte meridionale del paese. La notizia non ha ricevuto conferme da fonti indipendenti e non è stata commentata dall’esercito ucraino.

Secondo i media russi, sui quali il governo esercita uno stretto controllo, l’attacco è avvenuto intorno all’1:35 di lunedì (le 23:35 di domenica in Italia) e avrebbe causato la morte di tre persone. La contraerea russa ha abbattuto il drone, ma alcuni detriti sono caduti sulla base comportando alcuni danni. Sui social network sono circolati video e fotografie che mostrano alcune esplosioni nella zona. Il governatore della regione di Saratov ha detto di non ritenere che ci siano minacce per la popolazione, in particolare per la città di Engels.

Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina nel febbraio scorso, la base aerea di Engels è stata spesso utilizzata dalla Russia per organizzare e condurre svariati attacchi aerei in territorio ucraino. Il 5 dicembre scorso il governo russo aveva già accusato l’Ucraina di avere condotto alcuni attacchi contro la base aerea di Engels, causando anche in quel caso la morte di tre persone e il ferimento di altro personale della base. Anche in quella circostanza l’esercito ucraino non aveva commentato la notizia.

Nei mesi scorsi la Russia aveva accusato in varie circostanze l’Ucraina di avere condotto attacchi e incursioni entro il proprio territorio, ma se confermati gli attacchi nella zona di Engels mostrano quanto in profondità riesca a spingersi con i propri droni l’esercito ucraino. Commentando i casi precedenti, vari esperti e osservatori hanno fatto notare come le incursioni siano un’ulteriore dimostrazione della scarsa preparazione dell’esercito russo, in forte difficoltà nel gestire l’invasione avviata quasi un anno fa.