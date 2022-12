Ci sono state alcune esplosioni in due basi aeree militari russe: sono state uccise tre persone

Nelle prime ore di lunedì mattina ci sono state alcune esplosioni in due basi aeree militari russe, lontane dal confine con l’Ucraina e dal fronte di guerra in cui combattono l’esercito russo e quello ucraino: un’esplosione ha ferito due persone nella base aerea Engels-2, nella regione sudoccidentale di Saratov, e un’altra è avvenuta in una base vicina alla città di Ryazan, a meno di 250 chilometri da Mosca. In quest’ultima sono morte almeno tre persone e altre sei sono ferite.

Si ritiene che la base Engels-2 ospiti i bombardieri (aerei militari che attaccano obiettivi a terra, con missili o altre armi) a lungo raggio usati dalla Russia per attaccare l’Ucraina. Sono circolati diversi video, ripresi sia da fonti russe che ucraine, di telecamere nella zona delle basi militari che mostrano le esplosioni in lontananza. Le esplosioni sono state poi confermate da diverse autorità russe. Al momento non è chiaro cosa sia successo e perché: a quanto si sa, l’Ucraina non dispone di armi a lunga gittata per attaccare obiettivi a centinaia di chilometri dal fronte (anche se è noto che alcune siano in fase di sviluppo).

Secondo il Guardian, gli ultimi rapporti di monitoraggio militare dell’esercito ucraino erano a conoscenza del fatto che la Russia stesse consegnando missili alla base Engels-2 e trasferendo aerei militari a Ryazan.