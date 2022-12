Il primo Natale della famiglia reale inglese senza la regina Elisabetta II

È un Natale particolare per la famiglia reale britannica. È il primo senza la regina Elisabetta II, che è morta l’8 settembre e a cui sono stati dedicati i tradizionali canti natalizi all’Abbazia di Westminster, organizzati dalla principessa Kate e mandati in onda la Vigilia di Natale. Di conseguenza, è anche la prima volta in cui a fare il discorso di Natale sarà re Carlo III. È invece l’ennesimo Natale senza il principe Harry e la moglie Meghan, protagonisti di un recente documentario uscito su Netflix in cui vengono discusse le tensioni crescenti tra la coppia e il resto della famiglia reale. Ed è quello che segna il ritorno a Sandringham House, la storica residenza reale nella contea di Norfolk in cui i reali inglesi passano le vacanze invernali da generazioni.

Nel 2020 e nel 2021, per via del Covid, la regina aveva preferito passare le festività nella propria residenza principale, il castello di Windsor. Quest’anno, re Carlo III (74 anni) e la regina consorte Camilla (75 anni) sono stati accompagnati alla messa di Natale alla Chiesa di St Mary Madgalene, a Sandringham House, da molti familiari. C’era l’intera famiglia del primogenito William (e quindi la moglie Kate e i tre figli, George, Charlotte e Louis), quella del fratello Edward, e il fratello Andrew: quest’ultimo ha raggiunto quest’anno un accordo per archiviare la causa civile di aggressione sessuale intentata da Virginia Giuffre, evitando così un processo che rischiava di imbarazzare moltissimo la famiglia reale.

Normalmente, dopo la messa di Natale il programma dei reali inglesi a Sandringham prevede un pranzo a base di tacchino e un pomeriggio di fronte alla televisione, per guardare il discorso annuale del monarca alla nazione. Carlo III ha già registrato la sua trasmissione natalizia il 13 dicembre nella cappella di San Giorgio, al castello di Windsor.