Cosa sappiamo dell’attacco al centro culturale curdo a Parigi

Venerdì mattina verso le undici a Parigi un uomo ha sparato a diversi membri della comunità curda della città, uccidendo tre persone e ferendone altre tre, di cui una gravemente. La sparatoria è avvenuta su rue d’Enghien, nel decimo arrondissement, in una zona nota per le folte comunità di persone turche, siriane e curde che ci abitano e ci lavorano. Dalle prime ricostruzioni è chiaro che il responsabile volesse colpire specificatamente la comunità curda.

Cos’è successo a Parigi

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, basate su testimonianze oculari, l’assassino era armato di pistola e di diversi caricatori e si è inizialmente diretto verso il centro culturale curdo “Ahmet Kaya”, un punto di riferimento per i curdi che vivono a Parigi, dove vengono organizzati spesso eventi culturali, discussioni politiche e si offre aiuto con le procedure di immigrazione a chi vuole trasferirsi in Francia.

Il centro era anche la base operativa del Centro democratico curdo di Francia (CDKF), la principale organizzazione nazionalista curda nel paese, e di un gruppo di simpatizzanti del PKK, il Partito dei lavoratori del Kurdistan, un’organizzazione politica e paramilitare di estrema sinistra che opera soprattutto in Iraq (la Turchia e i paesi occidentali la considerano un’organizzazione terroristica).

L’assassino ha cominciato a sparare nel Centro culturale, inseguendo anche una delle vittime dopo che aveva provato ad attraversare la strada per rifugiarsi in un ristorante curdo. Ha ucciso due uomini e una donna, poi ha cominciato a percorrere rue d’Enghien e si è introdotto nel negozio di un parrucchiere molto frequentato da curdi. Ha di nuovo cominciato a sparare, ferendo almeno una persona prima che i clienti lo disarmassero e chiamassero la polizia, come mostrato anche in un filmato della telecamera di sorveglianza del parrucchiere.

Tra le vittime c’è Emine Kara, leader del movimento delle donne curde in Francia che aveva combattuto per trent’anni in Turchia, Iraq, Siria e Iran e che aveva partecipato attivamente alla riconquista della città di Rakka – occupata dallo Stato Islamico – da parte delle forze curde. Aveva poi chiesto asilo politico in Francia. Uno dei due uomini è un cantante curdo che aveva ottenuto lo status di rifugiato politico in Francia e che frequentava da tempo il centro culturale. Non si conosce ancora l’identità del terzo uomo ucciso, né dei feriti.

La procura di Parigi ha annunciato l’apertura di un’inchiesta per omicidio e tentato omicidio.

Nel pomeriggio, sul luogo dell’attacco è arrivato il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin, che ha tenuto un discorso pubblico per esprimere condoglianze alla comunità curda, pur specificando come non fosse ancora certo che chi ha sparato «lo abbia fatto specificamente per colpire i curdi, ma piuttosto “gli stranieri”» in generale (in realtà le ricostruzioni degli inquirenti hanno poi confermato che l’attacco fosse mirato esplicitamente ai curdi).

Darmanin è noto per aver espresso diverse posizioni contro i musulmani in passato, e durante il suo discorso è montata una certa tensione tra i membri della comunità curda che erano sul posto. Alcuni hanno cominciato a protestare tirando pietre e altri oggetti contro la polizia, che nel frattempo ha caricato i manifestanti e ha usato gas lacrimogeno per disperderli.

Chi è il principale sospettato

La polizia di Parigi ha arrestato un uomo, William M., di 69 anni: secondo la testata francese Le Journal de dimanche, che ha pubblicato un resoconto dettagliato del primo interrogatorio con il sospettato, l’uomo ha dichiarato di averlo fatto «perché sono razzista». Aveva con sé una pistola e vari caricatori.

William M. aveva già ricevuto una pena detentiva di sei anni per “detenzione vietata di armi di categoria A, B e C” nel 2017, poi sospesa. Nel giugno 2022 era stato condannato a dodici mesi di reclusione per atti di violenza con armi commessi nel 2016: il procedimento è tuttora in corso.

Più recentemente, nel dicembre 2021, aveva distrutto a colpi di sciabola diverse tende in un accampamento di migranti di Parigi, abitato principalmente da uomini sudanesi, ferendo due persone. In quel caso era stato incriminato per “violenza con un’arma, premeditata e di natura razzista”. Era in custodia cautelare da quasi un anno, ma era stato rilasciato il 12 dicembre e posto sotto controllo giudiziario con divieto di uscire dal territorio e di portare armi. La scarcerazione era stata obbligata dal sopraggiungere del termine del periodo massimo di custodia cautelare di un anno previsto dalla legge.