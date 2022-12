Che anno è stato, con le fotografie

Caricamento player

L’anno che sta per finire può essere raccontato non solo con le parole, ma anche con le immagini. Scegliere le foto migliori, tra tutte quelle pubblicate dalle agenzie fotografiche in questo 2022, non è facile: alcune mostrano una notizia, e quindi sono rilevanti soprattutto per il loro valore giornalistico, altre sono semplicemente molto belle da guardare. Tra le più importanti e belle del 2022 ce ne sono diverse che riguardano la guerra in Ucraina, mentre altre mostrano incontri politici che ci ricorderemo per una ragione o per l’altra, come quella tra il presidente Joe Biden e quello ucraino Volodymyr Zelensky a Washington, il 21 dicembre. Ci sono immagini che raccontano importanti momenti sportivi di interesse globale, per esempio Lionel Messi che alza la coppa dopo la vittoria dei Mondiali di calcio in Qatar, e altre che mostrano chiacchieratissimi eventi accaduti nel mondo della cultura, come lo schiaffo dell’attore Will Smith al presentatore Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar, a marzo. Ciascuna foto scelta è accompagnata da una breve didascalia che la spiega, e all’occorrenza da un link per approfondire, scoprire o soltanto ricordare.

Attenzione, alcune immagini sono forti: