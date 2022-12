Nel 2024 il Tour de France partirà dall’Italia

È stato annunciato oggi, dopo che già la cosa era data per certa da tempo, che nel 2024 il Tour de France, la più importante corsa ciclistica al mondo, partirà dall’Italia: comincerà da Piazzale Michelangelo a Firenze e avrà le sue prime tappe tra Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte. La prima tappa partirà da Firenze e arriverà a Rimini; la seconda sarà da Cesenatico a Bologna, la terza da Piacenza a Torino, la quarta partirà da Pinerolo e si concluderà in Francia.

😍 Here are the first 3 stages of the #TDF2024 and its Grand Départ from Florence! 😍 Voici les 3 premières étapes du #TDF2024 avec un Grand Départ depuis Florence ! pic.twitter.com/NAp6KFspmG — Tour de France™ (@LeTour) December 21, 2022

Non è inconsueto che grandi corse ciclistiche partano o passino dall’estero, non era però mai successo prima che il Tour, che nel 2022 è arrivato alla sua edizione numero 109, partisse dall’Italia. Inoltre, come già era stato annunciato da alcune settimane, nel 2024 il Tour de France non finirà a Parigi, come è sempre successo dal 1903 in avanti, bensì a Nizza, nel sud della Francia. Nel 2024, infatti, Parigi avrà molto da fare per organizzare le Olimpiadi, che inizieranno il 26 luglio, pochi giorni dopo la fine del Tour de France.

