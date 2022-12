Sotto un quadro di Cézanne è stato scoperto un altro dipinto

Sotto al quadro del 1865 di Paul Cézanne intitolato Natura morta con pane e uova è stato scoperto un altro dipinto che potrebbe essere un autoritratto del pittore post-impressionista francese. Se l’ipotesi fosse confermata, Cézanne lo avrebbe realizzato quando aveva circa vent’anni e si tratterebbe di uno dei suoi primi autoritratti conosciuti.

Natura morta con pane e uova è esposto al Cincinnati Art Museum (CAM), negli Stati Uniti. La conservatrice capo del museo, Serena Urry, stava esaminando il quadro dopo la chiusura di una mostra per capire se avesse bisogno di essere ripulito. Sulla tela c’erano delle piccole crepe. La loro comparsa, per un’opera d’arte del 1865, non rappresentava qualcosa di sorprendente. Ma le crepe erano concentrate in due aree specifiche, invece che essere distribuite uniformemente sulla tela e lasciavano intravvedere del colore bianco che chiaramente non faceva parte della natura morta. «Ho pensato che ci potesse essere qualcosa sotto, che avremmo dovuto esaminare», ha detto Urry. Così il museo ha avviato delle indagini sul dipinto.

Le radiografie hanno confermato l’intuizione di Urry, e hanno mostrato che tra la tela e l’opera attuale c’è il ritratto, ruotato a 90 gradi, di un uomo che, secondo Urry e altri esperti, potrebbe essere un autoritratto di Cézanne. La posizione del soggetto confermerebbe quest’ipotesi. Quando Cézanne dipingeva altre persone, il soggetto era posto di fronte a lui e dunque all’osservatore. Qui, il soggetto rappresentato è invece girato di tre quarti.

Negli ultimi anni, diversi dipinti sono stati trovati nascosti sotto altre opere. Il riutilizzo delle tele era infatti una pratica comune che permetteva, tra l’altro, di risparmiare.

Il CMA continuerà ora le sue indagini, coinvolgendo nell’analisi dell’opera altre istituzioni e esperti di Cézanne. Ulteriori scansioni potrebbero mostrare i colori utilizzati per il dipinto nascosto e le tecniche utilizzate.