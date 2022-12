La parata della nazionale argentina di calcio a Buenos Aires, per i Mondiali appena vinti

Alle 16 di martedì (ora italiana) è cominciata la parata a Buenos Aires della nazionale di calcio argentina, per festeggiare i Mondiali appena vinti in Qatar. I giocatori sono a bordo di un pullman scoperto in un percorso che ha come punto di arrivo l’iconico obelisco nella Plaza de la República, dove già in mattinata si erano riunite circa 100mila persone in attesa dei giocatori (ma nel frattempo ne sono arrivate molte altre). Da programma, il viaggio del pullman per la città dovrebbe durare circa otto ore.

È comunque da domenica che a Buenos Aires, e in moltissime altre città argentine, ci sono grossi festeggiamenti per la vittoria dei Mondiali. Le celebrazioni sono iniziate immediatamente dopo l’ultimo rigore segnato contro la Francia, e in diversi posti non si sono mai fermate. Anche se i festeggiamenti ufficiali erano programmati per martedì pomeriggio, all’arrivo dei giocatori in aeroporto, lunedì notte, migliaia di persone avevano già improvvisato una sorta di parata anticipata, camminando a fianco del pullman della squadra fino a tarda notte.

This was 3.30am in Buenos Aires as Argentina’s World Cup winners returned home! 🤩🇦🇷 pic.twitter.com/lKB7Ob9Ble — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 20, 2022

Il governo nel frattempo ha annunciato per martedì un giorno di festa nazionale in tutto il paese per consentire i festeggiamenti, tra molte polemiche da parte di alcuni pezzi dell’opposizione, che hanno sottolineato il problema di tenere fermo il paese per un giorno intero durante la grave crisi economica e sociale che sta attraversando l’Argentina.