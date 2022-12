Quante sono davvero le commissioni sui pagamenti elettronici

Il governo di Giorgia Meloni ha rinunciato all’idea di eliminare l’obbligo per gli esercenti di accettare i pagamenti elettronici, quindi con carte di credito e bancomat, per le spese sotto ai 60 euro. La decisione è arrivata dopo settimane di accese discussioni sulla diffusione e i vantaggi del cosiddetto POS (un acronimo di point of sale, “punto di vendita”), il dispositivo che riceve i pagamenti elettronici nei negozi. L’articolo della bozza della prossima legge di bilancio che permetteva agli esercenti di rifiutare i pagamenti elettronici sotto ai 60 euro era stato criticato da più parti, anche dalla Commissione Europea, che temeva avrebbe incentivato l’evasione fiscale.

L’obbligo di accettare i pagamenti elettronici per qualsiasi somma era stato introdotto a giugno dal governo di Mario Draghi, ed era stato pensato per favorire i pagamenti tracciabili, anche per i piccoli importi, per contrastare l’evasione fiscale e fornire migliori servizi ai consumatori. Ma il governo Meloni aveva cercato di eliminarlo per fare un favore ai commercianti, che in parte se ne lamentavano sostenendo che le commissioni sui pagamenti tramite POS siano troppo alte, specialmente sulle piccole somme. Molti esperti però ritengono che queste commissioni siano in realtà piuttosto basse e che le diverse categorie di esercenti le usino come pretesto per continuare ad accettare una parte dei pagamenti in contanti, che possono consentire margini più ampi per evadere il fisco.

È comunque vero che l’utilizzo del POS per accettare i pagamenti con carte comporta alcuni costi aggiuntivi per gli esercenti, anche se quantificarli con precisione non è semplice. I pagamenti elettronici sono un servizio e come tale hanno dei costi, che sono decisi in autonomia dai fornitori, i cosiddetti “circuiti”, come Bancomat, VISA o Mastercard. Esiste tuttavia un tetto massimo stabilito da alcune leggi europee.

Ogni singola transazione elettronica viene spartita fra tre soggetti: la banca che emette la carta di credito o di debito con cui si paga, la banca o l’operatore che gestisce il pagamento per conto dell’esercente, e il circuito su cui si appoggia la carta, cioè il gestore dell’infrastruttura che mette in comunicazione il POS con la banca. Ognuno di questi tre soggetti percepisce una commissione.

La prima componente riguarda le cosiddette commissioni interbancarie, che sono spartite tra la banca di chi paga e la banca dell’esercente. Per ogni transazione quest’ultima trattiene un certo importo dal totale pagato. Parte di questo importo viene inviato alla banca che ha emesso la carta utilizzata dal cliente, mentre un’altra parte rimane invece alla banca che riceve il pagamento per conto del commerciante. In base a una direttiva europea del 2015, le commissioni interbancarie non possono essere superiori allo 0,2 per cento del pagamento totale per le carte di debito e allo 0,3 per cento per le carte di credito.

Ci sono poi le commissioni pagate ai circuiti delle carte di pagamento, che consistono in una percentuale sulla transazione, o in casi più rari in un importo fisso forfettario (che in proporzione risulta quindi più oneroso nel caso di piccoli pagamenti). Le banche che ricevono il pagamento trattengono una parte dell’importo e la girano al circuito. Al contrario delle commissioni interbancarie, quelle sulle transazioni non sono regolamentate da normative europee o nazionali e possono variare in base alle banche, ai circuiti coinvolti e anche ai modelli di POS utilizzati.

Infine, c’è il costo della macchinetta fisica, un importo che va al gestore che tecnicamente collega e gestisce l’infrastruttura (come Nexi, Verifone o altri) in modo che a livello tecnico il pagamento possa essere processato. Il POS si può acquistare o noleggiare, e c’è una differenza: se è di proprietà ci si deve fare carico degli interventi di manutenzione, se è noleggiato ci pensa l’operatore e di solito in tempi più rapidi.

Ricapitolando: ci sono le commissioni interbancarie e quelle per il circuito delle carte; infine, il costo della macchinetta fisica. Messe tutte insieme comportano un costo per gli esercenti, ma stabilire con precisione il loro valore complessivo non è semplice. Il sistema è poco trasparente soprattutto per ragioni legate alla concorrenza: ogni banca applica le sue commissioni, facendo anche differenze tra cliente e cliente, e ha tutto l’interesse a non farle sapere ai concorrenti.

Si può quindi ragionare in termini di valori massimi e di forbici entro cui si muovono le commissioni. Sul Corriere della sera Milena Gabanelli e Francesco Tortora hanno provato a mettere insieme alcune delle offerte che hanno trovato sul mercato: in media le commissioni a carico dell’esercente sono dello 0,7 per cento se si paga con il bancomat, mentre dell’1,2 per cento con tutte le altre carte (credito e debito), a cui vanno ad aggiungersi i costi accessori di noleggio o acquisto del POS.

Il che significa che, in media, per un pagamento di 10 euro un esercente può pagare tra i 7 e i 12 centesimi. Diversi circuiti tuttavia offrono varie promozioni che escludono dalle commissioni i piccoli importi: come Bancomat, che nel 2020 le ha cancellate per due anni per i pagamenti sotto i 5 euro.

Si tratta però di calcoli da prendere con cautela. La varietà delle offerte dei gestori fa sì che probabilmente un esercente che ha aperto da poco abbia un contratto più nuovo e moderno con la sua banca, quindi più economico, rispetto a chi invece lo aveva sottoscritto anni prima e non ha mai rinegoziato le condizioni con il suo istituto di credito. Allo stesso modo, è possibile e plausibile che le banche offrano condizioni migliori alle aziende più grandi e quindi con più transazioni, mentre mantengano commissioni più elevate per i piccoli operatori che non abbiano un grande giro d’affari.

L’arrivo sul mercato di nuovi operatori per i pagamenti con carte sta cambiando un po’ le cose, perché si stanno diffondendo condizioni più trasparenti che li rendono competitivi con le banche tradizionali. Per esempio, SumUp propone una commissione complessiva fissa dell’1,95 per cento per ogni transazione, mentre Nexi ha attivato una serie di promozioni per favorire i piccoli pagamenti: per esempio, ce n’è una valida fino al 31 dicembre che rimborsa le commissioni per i pagamenti inferiori ai 10 euro.

Secondo alcuni commercianti, queste percentuali, sebbene sembrino aggirarsi su livelli piuttosto bassi, possono avere però un impatto elevato dove il margine di guadagno è già ridotto, per esempio nel caso delle edicole e dei tabaccai. La differenza anche in questo caso la fanno le condizioni che i singoli esercenti negoziano: a un commerciante con margini molto ridotti può convenire provare a ottenere condizioni migliori dalla banca, anche per non perdere quei clienti che preferiscono pagare con la carta.

Negli ultimi anni i governi in carica hanno introdotto alcuni sgravi per compensare queste commissioni ai commercianti e per rendere così meno oneroso accettare i pagamenti elettronici. Nell’ottobre del 2019, il governo di PD e Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte aveva introdotto un credito di imposta del 30 per cento sull’importo pagato in commissioni per gli esercenti con un fatturato sotto i 400 mila euro: cioè aveva dato la possibilità di detrarre dalle tasse il 30 per cento delle spese per le commissioni sui pagamenti elettronici. Il governo Draghi aveva poi aumentato al 100 per cento il credito d’imposta fino al 30 giugno, quindi di fatto gli esercenti venivano compensati totalmente delle commissioni. Ma a inizio luglio, proprio quando sono entrate in vigore le sanzioni in caso di rifiuto di un pagamento elettronico, la percentuale rimborsabile è tornata a essere del 30 per cento.

A proposito dei piani alternativi del governo per compensare le commissioni, Meloni ha detto che «ci inventeremo un altro modo». È probabile che il governo cercherà di aumentare di nuovo la percentuale di commissioni pagate da presentare in credito di imposta.

