Le foto dei festeggiamenti dei tifosi argentini

I Mondiali di calcio si sono conclusi domenica in Qatar con la finale tra Argentina e Francia, vinta dall’Argentina dopo una partita spettacolare terminata ai calci di rigore. Dopo la partita sono iniziati i festeggiamenti dei tifosi argentini in tutto il mondo, come mostrano le foto a seguire. A Buenos Aires decine di migliaia di persone si sono riunite intorno all’Obelisco di plaza de la República e nei pressi di Avenida 9 de Julio, una delle principali e più grandi vie della capitale argentina, da dove vengono la maggior parte delle immagini e in particolare quelle dall’alto, che mostrano un mare di puntini ammassati con bandiere sopra le loro teste.