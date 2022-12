Elon Musk ha chiesto in un sondaggio se debba dimettersi da capo di Twitter

Nella notte fra domenica e lunedì il noto imprenditore Elon Musk ha chiesto in un sondaggio su Twitter se debba dimettersi dal suo ruolo di capo di Twitter, social network che ha acquistato meno di due mesi fa e che da allora sta gestendo in maniera molto controversa: soltanto negli ultimi giorni ha sospeso e poi reintegrato il profilo di diversi giornalisti, e introdotto nuove regole che impediscono agli utenti di includere nei propri tweet dei link ad altri social network, una norma mai applicata finora su Twitter ed esplicitamente criticata dal suo fondatore, Jack Dorsey.

Musk ha aggiunto che intende rispettare il risultato del sondaggio. Gli utenti di Twitter potranno votare fino a metà mattina di lunedì. Al momento hanno partecipato al sondaggio più di 13 milioni di utenti e il Sì è in vantaggio di circa 13 punti percentuali, 57 a 43.

Il tweet con cui Musk ha indetto il sondaggio non è chiarissimo, ma diversi giornalisti ritengono che Musk possa dimettersi soltanto dalla sua carica di CEO – cosa che del resto ha lasciato intuire varie volte nelle ultime settimane – e non cedere la proprietà dell’intera azienda.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

