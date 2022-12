L’ONU ha raggiunto un accordo per una maggiore protezione della biodiversità a livello globale

Lunedì, alla COP15 di Montreal, la conferenza organizzata dall’ONU sulla biodiversità, è stato raggiunto un accordo che prevede un’ampia estensione delle aree protette e un aumento dei fondi destinati alla loro protezione. L’accordo è stato presentato dalla Cina, che quest’anno detiene la presidenza della conferenza.

L’accordo prevede che le aree protette – sia terrestri che marine – diventino il 30 per cento del totale entro il 2030 (oggi sono il 17 per cento di quelle terrestri e il 10 per cento di quelle marine). L’accordo prevede anche la raccolta di 200 miliardi di euro per sostenere politiche per la biodiversità: di questi, almeno 20 miliardi saranno destinati ai paesi più poveri – cioè circa il doppio di quelli attualmente erogati – e il piano è portarli a 30 entro il 2030.

L’accordo è stato giudicato positivamente da alcune organizzazioni che si occupano di protezione dell’ambiente. Domenica Brian O’Donnell, direttore di una campagna per proteggere la biodiversità sostenuta anche dal National Geographic, aveva detto al Financial Times che la bozza finale del testo contiene «il più esteso impegno per la conservazione delle terre e dei mari nella storia».