Le previsioni meteo per lunedì 19 dicembre

Secondo le previsioni meteo per domani, lunedì 19 dicembre, sarà una giornata per lo più dal cielo sereno su gran parte dell’Italia. Molte nubi si concentreranno solamente sulla Liguria, con foschie e nebbie anche sulla Pianura Padana, soprattutto la mattina e in serata. Il cielo sarà velato sul resto del Nord, mentre la giornata sarà serena al Centro (anche qui con qualche banco di nebbia), sulla Sardegna e al Sud. Le temperature aumenteranno sulle Alpi e sulle Prealpi.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili