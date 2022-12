Le previsioni meteo per domenica 18 dicembre

Secondo le previsioni meteo per domani, domenica 18 dicembre, sarà una giornata nuvolosa in gran parte d’Italia, e non ci si attendono grosse piogge. Al Nord ci sarà soprattutto molta nebbia fin dal mattino, specialmente sulla Pianura Padana, in diradamento nel corso del pomeriggio. Il cielo sarà prevalentemente coperto anche al Centro, con qualche debole pioggia prevista nel corso della giornata in Abruzzo e Molise. Al Sud ci sarà tempo sereno su tutte le regioni.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili