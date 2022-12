L’esercito ucraino ha bombardato una base militare del gruppo Wagner nella regione ucraina di Luhansk, ha detto il governatore della regione

Secondo il governatore della regione ucraina di Luhansk, Serhiy Haidai, domenica l’esercito ucraino avrebbe colpito e parzialmente distrutto un hotel a Kadiivka, una città nella regione di Luhansk, che era occupato e usato come base militare dal gruppo Wagner, ossia il corpo militare composto da mercenari filonazisti che combatte al servizio della Russia. Insieme alla regione di Donetsk, la regione di Luhansk fa parte del Donbass, l’area a est dell’Ucraina che fu per prima invasa dall’esercito russo a febbraio, all’inizio della guerra. Da alcuni mesi la Russia non ha più il controllo completo della regione di Luhansk.

Secondo Haidai, nel bombardamento ucraino sull’hotel la Russia avrebbe subito «grosse perdite», ma è un’informazione che non aiuta bene a quantificare quanti militari del gruppo Wagner siano stati uccisi e che per il momento non è stata confermata in maniera indipendente. Il gruppo Wagner è una milizia privata composta soprattutto da ex militari, ex poliziotti ed ex agenti di sicurezza russi, più una piccola componente di ex militari di altri stati. Ha già operato nel 2014 nell’annessione illegale della Crimea da parte della Russia e nelle guerre in Siria, Libia e Mali, tra le altre, ricevendo ripetutamente accuse di crimini di guerra e gravi violazioni dei diritti umani.

