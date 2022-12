Il veicolo spaziale Orion della missione Artemis 1 della NASA è tornato sulla Terra

Alle 18:40 (ora italiana) di domenica il veicolo spaziale Orion della missione Artemis 1 della NASA è atterrato con successo nell’oceano Pacifico al largo delle coste della Bassa California, in Messico: ha concluso così dopo quasi 26 giorni il suo viaggio in cui ha prima raggiunto la Luna, passando molto vicino alla sua superficie ma senza atterrare, poi si è inserito nella sua orbita e infine è tornato indietro sulla Terra.

Splashdown.

After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7

— NASA (@NASA) December 11, 2022