Un regalo di Natale al giorno: -15

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche i prossimi non faranno per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Secondo gli stereotipi, “una pianta” è il regalo a cui si ricorre in mancanza di idee migliori, ma sono gli stereotipi ad avere torto: ci sono persone – e la redazione del Post ne conta diverse – per cui ricevere una pianta in regalo è motivo di grande felicità.

La cosa difficile è piuttosto scegliere quella giusta: le persone appassionate spesso ne possiedono di molto belle ed è probabile che abbiano già quelle che vanno “di moda”. Perché sì, ci sono le mode anche per le piante, come potrebbe aver notato chiunque abbia passato del tempo su Instagram negli ultimi anni.

Può quindi essere una buona idea sceglierne una preziosa o difficile da trovare, come ad esempio il filodendro “Pink Princess” (una varietà del Philodendron erubescens), una pianta da interni molto scenografica che sviluppa grandi foglie verde scuro variegate o screziate di un rosa acceso.

I filodendri sono un genere di piante della famiglia delle Aracee, con una bella etimologia (la parola “philodendron” è di origine greca, significa più o meno “che ama gli alberi”: si spiega con il fatto che molti filodendri sono rampicanti). Ne esistono tanti, molto diversi tra loro: è un filodendro anche la popolarissima Monstera deliciosa, per intenderci.

La varietà “Pink Princess” è il risultato dell’incrocio di altri due filodendri: è piuttosto costosa rispetto ad altre piante proprio perché non è semplicissimo ottenerla, quindi può essere che anche chi ama le piante da interno non abbia ancora deciso di comprarla per sé. Se decidete che è il regalo giusto, sul sito del vivaio Le Georgiche quella con il vaso da 15 centimetri di diametro costa 36 euro.

Essendo un filodendro, è piuttosto semplice da accudire (anche se forse non quanto le nove piante facili che avevamo segnalato qualche tempo fa) e con quel colore, tra le altre cose, va molto d’accordo con la copertina dell’ultimo libro del vicedirettore Francesco Costa (potreste metterli insieme se era anche quello tra i regali a cui stavate pensando).

Può però essere tossica per gli animali, quindi se sapete già che la persona a cui volete regalarla ha un cane o un gatto che masticano le sue piante, meglio sceglierne una diversa.

Se poi il rosa non è tra i colori amati dalla persona per cui cercate un regalo ma siete rimasti affascinati dai filodendri, sono molto belli anche il filodendro “Birkin” (le cui bellissime foglie sono variegate di bianco), o il filodendro “Micans Lime”.

