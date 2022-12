Una delle notizie che oggi trovano più spazio sulle prime pagine dei quotidiani nazionali è l’indagine su un caso di corruzione internazionale in Belgio per cui sono stati fermati quattro cittadini italiani, tra cui l’ex europarlamentare del PD Pier Antonio Panzeri. Si parla anche della decisione del governo di eliminare 18App, il buono da spendere in prodotti culturali destinato a tutti i diciottenni. Sui quotidiani sportivi invece c’è in evidenza l’uscita dai Mondiali del Brasile, sconfitto dalla Croazia, e la qualificazione per la semifinale dell’Argentina, che ha vinto contro l’Olanda.