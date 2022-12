La Croazia ha eliminato il Brasile ed è la prima semifinalista dei Mondiali di calcio

La Croazia ha battuto ai rigori il Brasile nei quarti di finale dei Mondiali di calcio in Qatar ed è la prima semifinalista del torneo: si giocherà l’accesso alla finale di domenica 18 dicembre contro la vincente di Argentina-Olanda (stasera ore 20).

I tempi regolamentari si erano conclusi in parità senza reti, con il Brasile più pericoloso in attacco, specialmente nel secondo tempo, e una Croazia ben messa in campo ma poco efficace in fase offensiva. Questa carenza alla lunga è pesata e ha permesso al Brasile di assumere progressivamente il controllo del gioco fino al gol segnato da Neymar nei minuti di recupero del primo tempo supplementare.

Nel secondo tempo la Croazia ha provato a reagire e a tre minuti dal termine ha trovato il gol del pareggio con Bruno Petković — lasciato libero in area dalla difesa brasiliana — al suo primo vero tiro in porta della partita. Ai rigori sono stati decisivi gli errori di Rodrygo e Marquinhos. Per la seconda edizione consecutiva dei Mondiali, la Croazia vice campione del mondo, allenata da Zlatko Dalić, giocherà almeno le semifinali.