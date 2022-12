Due giornali belgi scrivono che quattro cittadini italiani, tra cui l’ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri, sono indagati in un caso di corruzione internazionale

Venerdì i giornali belgi Le Soir e Knack hanno scritto che quattro cittadini italiani, tra cui l’ex europarlamentare del PD Pier Antonio Panzeri, sono indagati in un caso di corruzione internazionale. Secondo i due giornali la procura federale belga sta indagando su un caso di corruzione e riciclaggio di denaro interno al Parlamento Europeo, in cui sarebbe coinvolto anche il Qatar, paese organizzatore dei Mondiali di calcio di quest’anno.

Il portavoce della procura federale belga, Eric Van Duyse, ha detto a Knack che l’indagine era stata avviata mesi fa e che riguarda versamenti di grosse somme di denaro e regali costosi fatti da un paese del Golfo a importanti funzionari del Parlamento Europeo nel tentativo di influenzarne i processi decisionali sia in ambito politico che economico.

Von Duyse al momento non ha fatto né il nome di Panzeri né quello del Qatar: per ora sono entrambe indiscrezioni dei due giornali, non confermate da fonti istituzionali e basate su fonti che loro definiscono ben informate dei fatti. Le Soir e Knack scrivono che oltre a Panzeri gli altri italiani coinvolti nell’inchiesta sarebbero un assistente parlamentare, un lobbista e il sindacalista Luca Visentini. Tutti e quattro sarebbero in stato di fermo, in attesa di essere interrogati.