La storia vera e incredibile del finto inventore del tostapane elettrico

Per anni enti, siti e giornali hanno creduto che il primo tostapane elettrico fosse stato creato da Alan MacMasters, un presunto scienziato nato in Scozia nel 1865 la cui invenzione avrebbe anticipato quella dei modelli più evoluti, sviluppati nel Novecento. In realtà, però, sia la storia dell’invenzione che quella dell’inventore erano false e inventate dal vero Alan MacMasters, uno studente di vent’anni scozzese-giapponese che nel 2012 ci si ritrovò dentro un po’ per caso e poi volle vedere fino a che punto sarebbero potute arrivare.

Il 6 febbraio del 2012 MacMasters era a lezione all’università dove studiava ingegneria, quando un insegnante scoraggiò la sua classe a usare Wikipedia come fonte principale di informazioni, visto che nonostante la comunità di volontari che la gestisce si occupi anche della pulizia dell’enciclopedia le sue voci possono essere modificate o corrette da chiunque. Per sostenere la sua tesi l’insegnante disse che un suo amico, un tale Maddy Kennedy, aveva inserito il proprio nome nella pagina dell’enciclopedia online in lingua inglese che riguarda il tostapane elettrico attribuendosene l’invenzione.

Così, per fare una prova, un suo compagno modificò la voce sulla stessa pagina sostituendo il nome di Kennedy con quello del suo amico, Alan MacMasters, una modifica di cui si trova traccia nello storico della pagina di Wikipedia appunto nella data del 6 febbraio del 2012. «Ho pensato che fosse una cosa divertente, non avrei mai immaginato che potesse durare», ha raccontato a BBC MacMasters. Nel giro di pochi mesi invece la storia si ingigantì e il mai esistito scienziato scozzese cominciò a essere citato come inventore del tostapane elettrico un po’ dappertutto, compreso un articolo pubblicato il settembre successivo sul tabloid inglese Daily Mirror.

Un po’ per scherzo e un po’ per capire fin dove sarebbe arrivata la storia, nel febbraio del 2013 MacMasters aprì una pagina Wikipedia dedicata allo scienziato inventato.

Partì da una breve frase e modificò una propria foto per farla sembrare simile a una che potesse essere stata scattata a fine Ottocento, con tanto di lunghe basette e acconciatura dell’epoca. Poi col passare del tempo aggiunse qualche dettaglio in più sul suo prototipo mai esistito, che secondo la sua storia si chiamava “the Eclipse” ed era stato sviluppato per l’azienda britannica Crompton. Ma soprattutto aggiunse via via i link e i riferimenti ai libri, ai siti web e alle varie pubblicazioni che nel frattempo avevano a loro volta citato il falso inventore, cosa che diede legittimità alla sua storia, che fu considerata autentica, sempre più citata e raccontata con grande enfasi per i successivi nove anni.

BBC racconta che fino a poco fa il sito di Brand Scotland, organizzazione che si occupa di raccontare e valorizzare la storia della Scozia, includeva l’invenzione del tostapane elettrico tra gli esempi dello «spirito innovativo e inventivo» della nazione. MacMasters insomma era diventato una sorta di eroe nazionale: citato su Instagram, nominato tra le persone di rilievo candidate per comparire sulla banconota da 50 sterline e degno di essere celebrato con un dessert a lui ispirato ideato dallo chef di Edimburgo Scott Smith durante il programma televisivo “Great British Menu”.

La storia di MacMasters ha continuato a circolare e a essere presa per buona fino allo scorso luglio, quando un 15enne chiamato Adam che studiava fotografia e informatica nel Kent aveva notato che nella foto del presunto scienziato su Wikipedia c’era qualcosa che non andava. Secondo Adam, il cui cognome non è stato reso noto, «non sembrava una foto normale, ma sembrava fosse stata modificata». Tornato a casa da scuola, il ragazzo segnalò la pagina su un canale di Reddit, ottenendo moltissime risposte, e poi al sito Wikipediocracy, che si occupa di analizzare e discutere la gestione di Wikipedia.

Nel giro di 24 ore dalla segnalazione a Wikipediocracy, i volontari che si occupano di verificare e correggere le informazioni su Wikipedia proposero di cancellare la pagina su Alan MacMasters: dapprima fu contrassegnata con una dicitura che la indicava come storia falsa, e poi reindirizzata a una pagina dell’enciclopedia che spiega le questioni legate alla sua affidabilità ed elenca alcune storie false che vi erano state pubblicate.

La storia di MacMasters aveva funzionato così bene che un giorno, parlando con lui, suo padre si era domandato se la loro famiglia fosse imparentata con il famoso inventore del tostapane: «Dovetti deluderlo», ha detto a BBC MacMasters, che oggi ha 30 anni, vive a Londra e fa l’ingegnere aerospaziale.

Secondo molte ricostruzioni il primo brevetto per un apparecchio elettrico che tostasse il pane fu rilasciato nel 1909 negli Stati Uniti al disegnatore tecnico Frank Shailor, che aveva progettato il “D-12” per conto della General Electric. Dodici anni dopo invece l’americano Charles Perkins Strite brevettò il primo tostapane elettrico “pop-up”, di quelli cioè che fanno saltare verso l’alto le fette di pane quando sono pronte. Un commentatore di Wikipediocracy ha notato che comunque ci sono anche molti siti in cui l’invenzione del tostapane è attribuita a Maddy Kennedy.

