Ai Mondiali iniziano gli ottavi di finale

Venerdì si è conclusa la fase a gironi dei Mondiali di calcio in Qatar. Delle 32 nazionali partecipanti ora ne sono rimaste sedici, che da sabato si affronteranno nel primo turno della fase a eliminazione diretta, gli ottavi di finale. Di queste sedici, otto nazionali sono europee (Olanda, Croazia, Inghilterra, Francia, Polonia, Spagna, Portogallo, Svizzera) due sudamericane (Brasile e Argentina), due africane (Senegal e Marocco), due asiatiche (Giappone e Corea del Sud), una nordamericana (Stati Uniti) e l’Australia (che è Oceania ma nel calcio conta come Asia).

Gli ottavi di finale si giocheranno senza interruzioni da oggi, sabato 3 dicembre, a martedì 6, con due partite al giorno: una alle 16 e una alle 20. Si parte subito con Olanda-Stati Uniti e Argentina-Australia.

Sabato 3/12

16.00

Olanda-Stati Uniti [Rai 1]

20.00

Argentina-Australia [Rai 1]

Domenica 4/12

16.00

Francia-Polonia [Rai 1]

20.00

Inghilterra-Senegal [Rai 1]

Lunedì 5/12

16.00

Giappone-Croazia [Rai 1]

20.00

Brasile-Corea del Sud [Rai 1]

Martedì 6/12

16.00

Marocco-Spagna [Rai 1]

20.00

Portogallo-Svizzera [Rai 1]

Nelle 48 partite disputate nella fase a gironi sono stati segnati 120 gol (di cui 9 su rigore e due autogol), in media 2,5 a partita. 11 sono arrivati nei minuti di recupero, che in questi Mondiali sono più lunghi del solito. Hanno segnato 90 giocatori diversi provenienti da 64 squadre di club e 23 campionati (27 dalla Premier League, 8 dalla Serie A). Per 76 di loro sono stati i primi gol segnati nella fase finale di un Mondiale.

I cinque migliori marcatori in attività ai Mondiali sono ancora tutti in gioco: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi (8 a testa), Kylian Mbappé (7), Harry Kane e Neymar (6). Con il gol segnato al Ghana nella partita d’esordio, Cristiano Ronaldo è diventato inoltre il primo calciatore a segnare in cinque edizioni dei Mondiali.

La Germania è stata eliminata ai gironi per la seconda edizione consecutiva, dopo aver vinto nel 2014 (un po’ come accadde all’Italia dopo il 2006). Sono state eliminate anche Belgio, Uruguay, Messico, Serbia e Danimarca. Il Messico in particolare non veniva eliminato al primo turno dal 1978. La Corea del Sud invece non arrivava agli ottavi di finale in un Mondiale da dodici anni: Marocco e Polonia dal 1986, il Senegal dal 2002, l’Australia dal 2006, quando poi fu sconfitta dall’Italia che vinse quell’edizione.

Qui il calendario dei Mondiali in Qatar fino alla finale del 18 dicembre.

