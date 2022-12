Le partite di oggi ai Mondiali in Qatar

Giovedì in Qatar si gioca l’undicesima giornata dei Mondiali di calcio. È in corso il terzo e ultimo turno della fase a gironi, quello decisivo che stabilirà definitivamente qualificate ed eliminate di ogni gruppo. Fino al 2 dicembre le partite di ciascun girone si giocheranno in contemporanea, alle 16 o alle 20.

Gruppo F

16.00

Canada-Marocco [Rai Sport]

Il Canada è già eliminato. Il Marocco passa se vince o pareggia. Può anche perdere, ma in questo caso deve sperare che il Belgio batta la Croazia e poi guardare la differenza reti.

16.00

Croazia-Belgio [Rai 1]

La Croazia passa se vince o pareggia. Può anche perdere, ma in questo caso deve sperare che il Marocco perda. Il Belgio si qualifica con una vittoria o anche un pareggio, ma il Marocco deve perdere.

Gruppo E

20.00

Costa Rica-Germania [Rai 1]



La Germania deve vincere e sperare che vinca anche la Spagna per qualificarsi. Con un pareggio della Spagna o una vittoria del Giappone si guarderà la differenza reti. Il Costa Rica può passare agli ottavi se vince, se pareggia ma solo se la Spagna batte il Giappone.

20.00

Giappone-Spagna [Rai Sport]

La Spagna si qualifica agli ottavi di finale con una vittoria o un pareggio. Il Giappone si qualifica se vince o pareggia, ma in questo caso devono pareggiare anche Costa Rica e Germania.

Le posizioni in classifica vengono ordinate secondo: punti ottenuti, miglior differenza reti, maggior numero di gol fatti, bilancio negli scontri diretti e miglior differenza reti negli scontri diretti.

Gruppo A Punti PG PV PN PP 1 Olanda 7 3 2 1 0 2 Senegal 6 3 2 0 1 3 Ecuador 4 3 1 1 1 4 Qatar 0 3 0 0 3

Gruppo B Punti PG PV PN PP 1 Inghilterra 7 3 2 1 0 2 Stati Uniti 5 3 1 2 0 3 Iran 3 3 1 0 2 4 Galles 1 3 0 1 2

Gruppo C Punti PG PV PN PP 1 Argentina 6 3 2 0 1 2 Polonia 4 3 1 1 1 3 Messico 4 3 1 1 1 4 Arabia Saudita 3 3 1 0 2

Gruppo D Punti PG PV PN PP 1 Francia 6 3 2 0 1 2 Australia 6 3 2 0 1 3 Tunisia 4 3 1 1 1 4 Danimarca 1 3 0 1 2

Gruppo E Punti PG PV PN PP 1 Spagna 4 2 1 1 0 2 Giappone 3 2 1 0 1 3 Costa Rica 3 2 1 0 1 4 Germania 1 2 0 1 1

Gruppo F Punti PG PV PN PP 1 Croazia 4 2 1 1 0 2 Marocco 4 2 1 1 0 3 Belgio 3 2 1 0 1 4 Canada 0 2 0 0 2

Gruppo G Punti PG PV PN PP 1 Brasile 6 2 2 0 0 2 Svizzera 3 2 1 0 1 3 Camerun 1 2 0 1 1 4 Serbia 1 2 0 1 1

Gruppo H Punti PG PV PN PP 1 Portogallo 6 2 2 0 0 2 Ghana 3 2 1 0 1 3 Corea del Sud 1 2 0 1 1 4 Uruguay 1 2 0 1 1

Le nazionali che fin qui si sono qualificate gli ottavi di finale sono Francia, Brasile, Portogallo, Olanda, Senegal, Inghilterra, Stati Uniti, Australia, Argentina e Polonia.

Qui il calendario completo dei Mondiali in Qatar.