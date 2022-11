Le partite di oggi ai Mondiali di calcio

Mercoledì in Qatar si gioca la decima giornata dei Mondiali di calcio. È iniziato il terzo e ultimo turno della fase a gironi, quello decisivo che stabilirà definitivamente qualificate ed eliminate di ogni gruppo. Fino al 2 dicembre cambieranno gli orari: le partite di ciascun girone si giocheranno in contemporanea, alle 16 o alle 20. Fin qui le nazionali già certe di giocare gli ottavi di finale sono Francia, Brasile, Portogallo, Olanda, Senegal, Inghilterra e Stati Uniti.

Gruppo D

16.00

Australia-Danimarca [Rai Sport]

L’Australia può passare il turno anche con un pareggio, ma la Tunisia non deve battere la Francia e superarla nella differenza reti. La Danimarca deve vincere, ma anche nel suo caso la Tunisia non deve battere la Francia e superarla nella differenza reti.

16.00

Tunisia-Francia [Rai 1]

La Francia è già qualificata. La Tunisia invece deve vincere e sperare che la Danimarca non perda con un ampio scarto contro l’Australia.

Gruppo C

20.00

Arabia Saudita-Messico [Rai Sport]

L’Arabia Saudita va agli ottavi di finale se vince o anche se pareggia, ma in questo caso la Polonia deve battere l’Argentina. Il Messico può solo vincere.

20.00

Polonia-Argentina [Rai 1]

La Polonia passa il turno con una vittoria o un pareggio. Se perde e l’Arabia Saudita pareggia, deciderà la differenza reti, così come in caso di vittoria del Messico. L’Argentina deve vincere per qualificarsi, ma potrebbe bastarle anche un pareggio in caso di pareggio tra Messico e Arabia Saudita.

Gruppo A Punti PG PV PN PP 1 Olanda 7 3 2 1 0 2 Senegal 6 3 2 0 1 3 Ecuador 4 3 1 1 1 4 Qatar 0 3 0 0 3

Gruppo B Punti PG PV PN PP 1 Inghilterra 7 3 2 1 0 2 Stati Uniti 5 3 1 2 0 3 Iran 3 3 1 0 2 4 Galles 1 3 0 1 2

Gruppo C Punti PG PV PN PP 1 Polonia 4 2 1 1 0 2 Argentina 3 2 1 0 1 3 Arabia Saudita 3 2 1 0 1 4 Messico 1 2 0 1 1

Gruppo D Punti PG PV PN PP 1 Francia 6 2 2 0 0 2 Australia 3 2 1 0 1 3 Danimarca 1 2 0 1 1 4 Tunisia 1 2 0 1 1

Gruppo E Punti PG PV PN PP 1 Spagna 4 2 1 1 0 2 Giappone 3 2 1 0 1 3 Costa Rica 3 2 1 0 1 4 Germania 1 2 0 1 1

Gruppo F Punti PG PV PN PP 1 Croazia 4 2 1 1 0 2 Marocco 4 2 1 1 0 3 Belgio 3 2 1 0 1 4 Canada 0 2 0 0 2

Gruppo G Punti PG PV PN PP 1 Brasile 6 2 2 0 0 2 Svizzera 3 2 1 0 1 3 Camerun 1 2 0 1 1 4 Serbia 1 2 0 1 1

Gruppo H Punti PG PV PN PP 1 Portogallo 6 2 2 0 0 2 Ghana 3 2 1 0 1 3 Corea del Sud 1 2 0 1 1 4 Uruguay 1 2 0 1 1

Le posizioni in classifica vengono ordinate secondo: punti ottenuti, miglior differenza reti, maggior numero di gol fatti, bilancio negli scontri diretti e miglior differenza reti negli scontri diretti.

