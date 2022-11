Gli scontri a Bruxelles dopo la vittoria del Marocco contro il Belgio ai Mondiali in Qatar

Domenica sera a Bruxelles, la capitale del Belgio, ci sono stati violenti scontri tra la polizia e tifosi dopo la vittoria del Marocco contro il Belgio ai Mondiali di calcio in Qatar (la partita si è conclusa 2 a 0 per il Marocco). La polizia belga ha detto che decine tifosi del Marocco sono scesi in strada negli ultimi minuti della partita e hanno distrutto finestre, lanciato fuochi d’artificio e dato fuoco a motorini e automobili, in alcuni casi dopo averle rovesciate e averne distrutto i finestrini con pietre e mattoni.

The center of Brussels is on fire after the match. 🇲🇦🇧🇪 pic.twitter.com/D0zznXZ00d — Yassin Akouh (@Yassin_Akouh) November 27, 2022

Moroccan fans continue vandalizing and attacking the police in Brussels after Morocco defeated Belgium 2-0 at the World Cup in Qatar. 🇧🇪🇲🇦 pic.twitter.com/9QlKCckcqo — Visegrád 24 (@visegrad24) November 27, 2022

La polizia ha disperso i tifosi con fumogeni e cannoni ad acqua e ha arrestato una decina di persone: Philippe Close, il sindaco di Bruxelles, ha detto che, a causa della violenza dei tifosi, le forze dell’ordine sono state costrette a rispondere «con durezza», e ha raccomandato agli abitanti di tenersi lontani dal centro. È stata inoltre sospesa la circolazione dei tram e della metropolitana.

Gli scontri tra polizia e tifosi si sono verificati anche ad Anversa, una delle città più grandi del Belgio, e a Liegi, oltre che in alcune città dei Paesi Bassi, dove il Marocco ha un seguito di tifosi piuttosto esteso. A Rotterdam due agenti di polizia sono rimasti feriti.