Le partite di oggi ai Mondiali di calcio

Lunedì in Qatar si gioca l’ottava giornata dei Mondiali di calcio. Sono in programma le ultime partite del secondo turno della fase a gironi, e potrebbero arrivare altre eliminazioni e qualificazioni al turno successivo. Le posizioni in classifica vengono ordinate secondo: punti ottenuti, miglior differenza reti, maggior numero di gol fatti, bilancio negli scontri diretti e miglior differenza reti negli scontri diretti.

Gruppo G

11.00

Camerun-Serbia [Rai 2]

La Serbia viene eliminata se perde e se stasera il Brasile non batte la Svizzera. Il Camerun è eliminato se perde e la Svizzera non vince contro il Brasile.

Gruppo G Punti PG PV PN PP 1 Brasile 3 1 1 0 0 2 Svizzera 3 1 1 0 0 3 Camerun 0 1 0 0 1 4 Serbia 0 1 0 0 1

Gruppo H

14.00

Corea del Sud-Ghana [Rai 2]

Per la Corea del Sud è ancora tutto aperto: in questo turno non può qualificarsi agli ottavi né essere eliminata. Il Ghana invece viene eliminato se perde.

Gruppo H Punti PG PV PN PP 1 Portogallo 3 1 1 0 0 2 Corea del Sud 1 1 0 1 0 3 Uruguay 1 1 0 1 0 4 Ghana 0 1 0 0 1

Gruppo G

17.00

Brasile-Svizzera [Rai 2]

Il Brasile può passare il turno già oggi se vince e il Camerun non batte la Serbia. La Svizzera si qualifica matematicamente agli ottavi se vince, ma la Serbia non deve battere il Camerun.

Gruppo H

20.00

Portogallo-Uruguay [Rai 1]

Al Portogallo basta una vittoria per qualificarsi. Per l’Uruguay è ancora tutto aperto.

Fin qui soltanto la Francia è matematicamente qualificata agli ottavi di finale. Qatar e Canada, invece, sono già eliminate.