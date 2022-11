Weekly Beasts

Tra le foto di animali migliori di questa settimana ce ne sono due in particolare che hanno dietro una storia. La prima è quella di uno dei due tacchini che come ogni anno per la Festa del Ringraziamento vengono “graziati” dal presidente degli Stati Uniti: è una tradizione che è diventata ufficiale con George H.W. Bush e da allora si è svolta sempre (qui un ripasso della storia e una gallery di presidenti che “graziano” tacchini). La seconda è decisamente più triste e riguarda la morte di Tuan Tuan, uno di due panda che erano stati donati quattordici anni fa dalla Cina a Taiwan (un esempio della cosiddetta “diplomazia del panda”, la pratica del governo cinese di prestare panda agli zoo di paesi stranieri per avviare o migliorare le relazioni diplomatiche). Lo zoo di Taiwan sospettava che il panda, che aveva 18 anni e soffriva da mesi di crisi epilettiche, avesse un tumore al cervello. I veterinari hanno deciso di praticare l’eutanasia dopo aver constatato che le sue condizioni erano irreversibili e incompatibili con una qualità di vita accettabile.