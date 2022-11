Le foto della parata di Macy’s per il Ringraziamento

Anche quest’anno si è svolta a Manhattan, l’isola che costituisce il centro New York, la parata organizzata dal centro commerciale Macy’s per il giorno del Ringraziamento, una delle più importanti festività degli Stati Uniti che si tiene ogni anno il quarto giovedì di novembre (e dunque oggi, per il 2022). Tradizionalmente nella parata sfilano per le strade pupazzi gonfiabili che raffigurano personaggi dei fumetti, dei cartoni animati e della cultura popolare. Può darsi che l’abbiate vista in qualche film, ad esempio in We’re Back! – 4 dinosauri a New York, un cartone animato molto amato dai bambini degli anni Novanta. La Macy’s Thanksgiving Day Parade, la cui prima edizione si era tenuta nel 1924, è un evento molto seguito dai newyorkesi e da molti cittadini statunitensi. Quest’anno, tra gli altri, c’erano i Pokemon, Snoopy, Ronald McDonald, i Minions e Grande Puffo.