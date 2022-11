Il cardinale Becciu è indagato anche per associazione a delinquere

Il cardinale Giovanni Angelo Becciu, già imputato in uno storico processo su un grosso scandalo legato ad alcune sospette operazioni finanziarie della Segreteria di Stato vaticana a Londra, è ora indagato anche per associazione a delinquere insieme ad altre persone: lo ha fatto sapere giovedì il pubblico ministero vaticano Alessandro Diddi, in apertura della 37esima udienza del processo contro Becciu, considerato storico perché è la prima volta che un cardinale viene giudicato da giudici laici. Al centro delle nuove accuse contro Becciu ci sono i risultati di alcuni accertamenti condotti dal tribunale di Sassari sulla cooperativa Spes, nella diocesi di Ozieri, in Sardegna: la cooperativa è guidata dal fratello di Becciu, Antonino.

