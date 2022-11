La Francia ha negato l’ingresso nel paese a 123 dei 234 migranti della Ocean Viking

La Francia ha respinto la richiesta di asilo di 123 dei 234 migranti che erano a bordo della Ocean Viking, la nave della ong SOS Mediterranée che avrebbe dovuto essere accolta dall’Italia e invece lo scorso 10 novembre era attraccata in via eccezionale nel porto di Tolone, in Francia, provocando una grossa crisi diplomatica tra i due paesi.

Un funzionario del ministero dell’Interno francese ha fatto sapere che tutti i 189 adulti che erano a bordo della nave sono stati interrogati dall’ufficio francese per la protezione dei rifugiati, che ha dato 123 «pareri sfavorevoli per l’ingresso nel territorio» e 66 pareri favorevoli. Al momento il ministero non ha chiarito se le 123 persone per cui è stata rifiutata la richiesta di asilo saranno immediatamente espulse. Intanto 26 dei 44 minorenni sbarcati dalla nave sono scappati dal centro di accoglienza dove si trovavano.

