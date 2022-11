La Democratica Katie Hobbs sarà la prossima governatrice dell’Arizona

La candidata Democratica per l’elezione a governatrice dell’Arizona Katie Hobbs ha sconfitto la Repubblicana Kari Lake alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti e sarà la prossima governatrice dello stato al posto di Doug Ducey, del Partito Repubblicano. La vittoria di Hobbs è stata chiamata lunedì sera da Associated Press, secondo cui, a scrutinio quasi completato, Lake non avrebbe più margine per guadagnare abbastanza voti da superarla. Anche CNN ha previsto che vincerà Hobbs.

Hobbs ha 52 anni e dal 2019 è la segretaria di Stato dell’Arizona (un ruolo che ha varie funzioni, tra cui quella di fare le veci del governatore in sua assenza e di garantire che le elezioni si svolgano in maniera corretta). Lake invece è un’ex presentatrice televisiva, è sostenuta dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e come molti suoi sostenitori tra le altre cose rifiuta i risultati delle elezioni presidenziali del 2020.

Hobbs ha festeggiato la propria vittoria con un commento su Twitter in cui ha ringraziato le elettrici e gli elettori e ha scritto che «la democrazia vale tutta l’attesa». Lake, a sua volta, non ha riconosciuto la sconfitta e ha contestato le previsioni scrivendo su Twitter che le persone dell’Arizona «riconoscono una cazzata quando la vedono». Nei sondaggi precedenti al voto le due candidate erano praticamente testa a testa; già nei conteggi della settimana scorsa però Lake era data in svantaggio rispetto a Hobbs.

Democracy is worth the wait. Thank you, Arizona. I am so honored and so proud to be your next Governor. pic.twitter.com/O6ZFSHbIBe — Katie Hobbs (@katiehobbs) November 15, 2022

