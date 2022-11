La Nuova Zelanda ha vinto la Coppa del Mondo di rugby femminile

La Nazionale di rugby neozelandese ha battuto l’Inghilterra 34-31 nella finale della Coppa del Mondo femminile, giocata quando in Italia era sabato mattina all’Eden Park di Auckland. Era la rivincita della finale dell’ultima edizione, fra le due nazionali più competitive al mondo. Come previsto è stata una partita molto combattuta, rimasta in bilico fino agli ultimi secondi di gioco, conclusi con l’Inghilterra fermata dalle neozelandesi a pochi metri da una meta che avrebbe significato il sorpasso nel punteggio e quindi la vittoria.

The @BlackFerns are on top of the world! What a final. What a team 🇳🇿🙌#NZLvENG | #RWC2021 pic.twitter.com/V01TqTCIGi — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) November 12, 2022

Per la Nuova Zelanda — le cui giocatrici sono soprannominate Black Ferns, “felci nere” — è la sesta vittoria in nove edizioni di Coppa del Mondo, e la seconda consecutiva dopo quella ottenuta nel 2017 in Irlanda. L’Inghilterra avrà invece modo di rifarsi fra tre anni, quando sarà lei a ospitare in casa la Coppa del Mondo (peraltro allargata a 16 squadre dalle 12 attuali).

Anche l’Italia ha preso parte all’edizione neozelandese appena conclusa. Ha superato la fase a gironi per la prima volta nella sua storia, e ai quarti di finale è stata eliminata dalla Francia, una delle nazionali più quotate, poi sconfitta in semifinale per un solo punto dalla Nuova Zelanda.