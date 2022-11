Le molte prime volte delle elezioni di metà mandato

Caricamento player

Alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, dove si è votato per il rinnovo di buona parte del Congresso ed eletto centinaia di importanti candidati locali, hanno vinto diversi candidati e candidate appartenenti a minoranze che storicamente avevano avuto scarsissima rappresentanza, o non erano mai state rappresentate in precedenza in certi ruoli.

Il primo governatore nero del Maryland, e uno dei primi in assoluto

Wes Moore è diventato il primo governatore nero nella storia del Maryland, stato sulla costa atlantica. Fino a ieri, era governato da Dan Cox, un Repubblicano sostenuto da Donald Trump che nel 2020 si era opposto al riconoscimento della vittoria di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti. Sono pochissime le persone afroamericane che hanno ricoperto il ruolo di governatore nella storia americana. Il primo, eletto poco dopo la Guerra civile, fu Pinckney Benton Stewart Pinchback, che ha governato la Louisiana tra il 1872 e il 1873. Dopo di lui ci sarebbe voluto più di un secolo per eleggere il secondo e il terzo: Douglas Wilder, eletto in Virginia nel 1990, e Deval Patrick, che ha governato il Massachusetts tra il 2007 e il 2015.

Moore ha condotto una campagna incentrata sulla giustizia razziale, la lotta alla povertà infantile e il diritto all’aborto. La sua candidatura è stata sostenuta tra gli altri dalla conduttrice televisiva Oprah Winfrey, dall’ex presidente Barack Obama e da Hillary Clinton.

La prima governatrice apertamente lesbica

A queste elezioni si è candidato un numero record di persone omosessuali, transgender, bisessuali, asessuali e queer. Ottenendo alcune vittorie di rilievo: la Democratica Maura Healey, del Massachusetts, è diventata la prima governatrice apertamente lesbica nella storia degli Stati Uniti, mentre nel parlamento del New Hampshire è stato eletto James Roesener, il primo uomo trans a ricoprire il ruolo di legislatore in tutta la storia degli Stati Uniti.

Prime deputate, prime senatrici, prime governatrici

L’Alabama ha eletto la sua prima senatrice, la Repubblicana Katie Britt. Il Vermont, che era rimasto l’ultimo stato a non aver mai eletto una donna né alla Camera dei deputati né al Senato, ha finalmente eletto una donna al Congresso: è la Democratica Becca Balint.

La Repubblicana Sarah Huckabee Sanders, nota per aver lavorato come portavoce della Casa Bianca durante la presidenza Trump, è diventata la prima governatrice della storia dell’Arkansas, uno stato del sud molto conservatore appartenente alla cosiddetta “Bible belt” (la “cintura della Bibbia” dove sono molto forti i conservatori cristiani). Figlia di Mike Huckabee, che aveva governato l’Arkansas dal 1996 al 2007, Sanders era una figura nota nella politica statale prima di cominciare a lavorare per la presidenza Trump, e rimpiazza il Repubblicano Asa Hutchinson, che non poteva più ricandidarsi dopo due mandati.

Il primo membro della generazione Z al Congresso

Il Democratico Maxwell Frost è il più giovane candidato eletto nel Congresso federale, diventando il primo membro della generazione Z – quella a cui appartengono le persone nate tra la seconda metà degli anni Novanta e la prima metà degli anni Zero – a ricoprire un incarico politico di quel livello. Maxwell è del 1997, è stato eletto alla Camera per rappresentare la Florida ed è un attivista per la giustizia sociale: ha cominciato a fare politica nel 2012, a soli quindici anni, facendo campagna elettorale per la rielezione di Barack Obama, e ha poi occupato un ruolo di rilievo nell’organizzazione di March for our lives, l’enorme movimento giovanile che ha chiesto maggiori controlli sulla vendita e l’uso di armi negli Stati Uniti dopo la strage nella scuola di Parkland, in cui sono state uccise 17 persone.

Frost è latinoamericano e molto di sinistra per gli standard statunitensi: in un’intervista ha detto che il suo pensiero politico è ispirato dal movimento anticapitalista Occupy Wall Street, da quello antirazzista Black Lives Matter, e dai movimenti contro le grandi sparatorie come quella nella scuola superiore Columbine e nella discoteca di Orlando. Negli ultimi anni ha lavorato nelle campagne degli ex candidati democratici alla presidenza Bernie Sanders e Hillary Clinton.