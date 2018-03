Le foto di March for Our Lives

Il 24 marzo sono state organizzate nel mondo più di 800 manifestazioni, alcune anche in Italia, per protestare contro l’uso delle armi negli Stati Uniti. La manifestazione più importante è stata organizzata a Washington, D.C., la capitale degli Stati Uniti, e si stima che – a manifestazione appena iniziata – i partecipanti siano almeno 500mila.

Le manifestazioni sono state organizzate dopo la sparatoria del 14 febbraio di Parkland, in Florida, in cui nella Marjory Stoneman Douglas High School, un ragazzo di 19 anni uccise 17 persone prima di essere arrestato dalla polizia. La sparatoria è stata la più grave di sempre in una scuola superiore statunitense e l’ultima di una lunga serie di assalti con armi negli istituti scolastici. Alla manifestazione di Washington hanno partecipato anche gli studenti della Marjory Stoneman Douglas High School, che sono stati tra i promotori.