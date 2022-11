Weekly Beasts

Tra gli animali difficili da distinguere ci sono i bufali e i bisonti, che questa settimana sono stati anche tra i più fotogenici. La confusione tra queste due specie nasce dal fatto che negli Stati Uniti e in Canada i bisonti americani vengono chiamati “buffalo”: se quando sentite la parola “bufalo” pensate alle praterie americane, allora state pensando a un bisonte. I bisonti sono bovini selvatici di cui esistono due specie, il Bison bison, cioè il bisonte americano, e il Bison bonasus, cioè il bisonte europeo, che vive in alcuni paesi dell’Europa dell’est (come Bielorussia, Polonia, Ucraina e Russia). I bufali invece possono essere addomesticati e rispetto ai bisonti hanno corna più lunghe. Bufali e bisonti a parte, tra gli animali che valeva la pena fotografare negli ultimi giorni ci sono fenicotteri, un cobra ritornato nel suo terrario dopo essere scappato e cani che proprio non potevano stare senza i loro padroni durante le seguitissime elezioni in Brasile e Israele.