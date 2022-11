L’ottobre del 2022 è stato il secondo più caldo dal 1800 in Italia

L’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima (ISAC) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ha diffuso un’analisi preliminare delle temperature registrate in Italia durante il mese di ottobre 2022: risulta che l’ottobre appena concluso sia stato il secondo più caldo dal 1800. I primi dati suggerivano già che fosse stato un ottobre particolarmente caldo, ma finora non c’era un confronto preciso con le serie storiche.

Per il solo Nord Italia è stato invece il più caldo in assoluto: rispetto alla media delle temperature registrate a ottobre nel periodo 1991-2020, la media di questo ottobre è stata superiore di 3,18 °C. Se si prende in considerazione l’intero paese rispetto al periodo 1991-2020 è invece superiore di 2,08 °C.

Se si considerano, invece delle temperature medie, quelle massime, l’ottobre del 2022 è quello in cui si sono registrate quelle più alte in tutto il paese.