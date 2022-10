Molte persone stanno segnalando che il loro account su Instagram è stato sospeso senza apparente motivo

Moltissime persone in tutto il mondo stanno segnalando che il proprio account su Instagram è stato sospeso senza apparenti motivi. Agli utenti che tentano di accedere al social network compare una schermata in cui li si avvisa che il loro account è stato sospeso, senza che vengano date motivazioni. Contemporaneamente molti utenti stanno registrando problemi nel caricare contenuti e nello scorrere il feed con foto e video delle persone seguite. È possibile che le due cose siano collegate tra loro e che Instagram stia avendo un problema generale, di cui al momento non si conoscono le cause. Instagram ha diffuso un comunicato in cui ha detto di essere a conoscenza del problema e di essere al lavoro per risolverlo.

anyone else facing this issue on Instagram? or is my account really suspended? 🤔 pic.twitter.com/FI33sM2MOD — Trendulkar (@Trendulkar) October 31, 2022