Greta Thunberg non parteciperà alla COP27

La celebre attivista contro il cambiamento climatico Greta Thunberg ha fatto sapere che non parteciperà alla 27esima conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (COP27) in programma a Sharm el-Sheikh, in Egitto, dal 6 al 18 novembre.

«Non andrò alla COP27 per molte ragioni, ma lo spazio per la società civile quest’anno è molto limitato», ha detto durante una presentazione del suo nuovo libro, The climate book, a Londra: «Le conferenze internazionali sul clima sono usate dalle persone al potere come opportunità per ottenere attenzione con tanti diversi tipi di greenwashing».

“Greenwashing” è un’espressione usata anche da molte persone che parlano italiano che si potrebbe tradurre con “ambientalismo di facciata”: indica tutte quelle iniziative che un’azienda o un’organizzazione promuove per presentarsi come attenta all’impatto sull’ambiente delle proprie attività, senza ridurre veramente i problemi di cui è responsabile. Volendo si può utilizzare anche per parlare di una proposta politica che sembra voler rimediare ai danni causati dall’inquinamento (ad esempio il piantare un gran numero di alberi), ma in realtà non è particolarmente risolutiva.

Thunberg ha criticato le conferenze sul clima in generale, dicendo che «non stanno davvero funzionando», se non come occasione per organizzare manifestazioni di massa. È comunque particolarmente critica nei confronti della COP27 per via del paese in cui si svolgerà e per il suo scarso rispetto dei diritti umani: Thunberg è tra le persone che hanno firmato una petizione per chiedere la liberazione dei prigionieri politici egiziani.

Thunberg è svedese e cominciò a essere conosciuta in tutto il mondo nel 2018, quando si mise a saltare giorni di scuola per protestare contro l’inazione del governo del suo paese nei confronti del cambiamento climatico. Oggi ha 19 anni.

