Le previsioni meteo per sabato 29 ottobre

Secondo le previsioni meteo per domani, sabato 29 ottobre, sarà una giornata prevalentemente soleggiata o comunque poco nuvolosa un po’ dappertutto. Al mattino e dopo il tramonto sono previste nebbie e foschie locali sulla Pianura Padana, sulle coste adriatiche e sul nord-est della Sardegna, così come in alcune vallate interne. Ci sarà qualche nuvola passeggera in Puglia, in Basilicata, nel sud della Calabria e nella Sicilia meridionale, ma solo nella prima parte della giornata.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili