Le azioni di Meta, la società che possiede Facebook, hanno perso quasi un quarto del loro valore sul mercato

Giovedì le azioni di Meta, la società che controlla Facebook, hanno registrato un calo di circa un quarto del loro valore sul mercato (-24,56 per cento): è il primo calo di questo livello dal 2016 ed equivale a quasi 85 miliardi di dollari. Meta ha registrato anche un calo delle entrate provenienti dalle pubblicità (4 per cento in meno rispetto all’anno scorso) nel corso dell’ultimo trimestre, il secondo consecutivo in perdita.

Sul valore di mercato e sul fatturato di Meta stanno pesando diverse cose. La prima sono gli investimenti dell’azienda nel metaverso, che secondo Meta porteranno a ulteriori cali del valore delle azioni nel corso del prossimo anno. A tutto questo, scrive il Wall Street Journal, va aggiunta la crescente concorrenza a Facebook di social network come TikTok e un rallentamento generale degli investimenti da parte degli inserzionisti, che iniziano a essere più cauti vista l’incertezza economica per il prossimo futuro.

– Leggi anche: Nel metaverso per ora non c’è nessuno