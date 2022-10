Oggi il governo Meloni chiede la fiducia al Senato

Dopo aver ottenuto la fiducia alla Camera dei deputati con 235 voti favorevoli (erano presenti 389 deputati su 400), mercoledì il governo Meloni chiederà la fiducia anche al Senato. Anche qui non ci si aspettano sorprese: la maggioranza della coalizione di destra al Senato è meno ampia rispetto alla Camera, ma comunque tranquillamente sufficiente a sostenere il nuovo governo.

Al Senato Meloni non terrà un nuovo discorso con le dichiarazioni programmatiche di inizio mandato, come quello fatto alla Camera: la seduta si aprirà direttamente alle 13 e i senatori interverranno sul discorso già tenuto davanti ai deputati (martedì Meloni è andata al Senato per depositarne il testo, subito dopo aver finito di parlare). È comunque prevista una replica di Meloni intorno alle 16:30, al termine della quale i vari gruppi parlamentari dichiareranno le proprie intenzioni di voto. Verso le 19 dovrebbe cominciare il voto di fiducia.

Meloni e i ministri del suo governo sono formalmente entrati in carica già dopo la cerimonia ufficiale di giuramento, che si è tenuta sabato, ma per svolgere la propria attività hanno bisogno della fiducia delle camere, dove ci sono i rappresentanti eletti dai cittadini. Il passaggio dei nuovi governi dalle camere per ottenere la fiducia è stabilito dall’articolo 94 della Costituzione, che prevede si debba fare entro 10 giorni dalla loro formazione: in entrambe le camere c’è bisogno della maggioranza dei voti.

Il voto di fiducia avviene per appello nominale dei parlamentari, che esprimono pubblicamente la propria preferenza: è un meccanismo pensato per avere una maggioranza politica stabile, garantendo che chi vota la fiducia si assuma la responsabilità di sostenere il governo. La fiducia chiesta dal governo al momento dell’insediamento è infatti fondamentale per la sua tenuta: se non la ottiene, o se la perde a un certo punto, il governo cade.

Dopo i voti di fiducia, il primo compito del parlamento dal 27 ottobre sarà quello di formare le commissioni permanenti, gli organi collegiali del parlamento che hanno specifiche competenze su una materia e sono incaricati di esaminare i disegni di legge prima che vengano discussi in aula. Le commissioni dovrebbero eleggere i rispettivi presidenti nella settimana che inizia il 7 novembre.

