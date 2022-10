La Juventus è matematicamente eliminata dai gironi di Champions League

La Juventus è stata battuta 4-3 a Lisbona dal Benfica nella penultima giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Con questo risultato è matematicamente eliminata dai gironi, come non le succedeva da nove anni.

Nell’ultima partita, che giocherà la settimana prossima in casa contro il Paris Saint-Germain, potrà soltanto qualificarsi ai sedicesimi di Europa League — il secondo torneo continentale — se concluderà il girone da terza classificata davanti al Maccabi Haifa, che ora ha gli stessi suoi punti (3).

L’altra italiana impegnata nelle partite di martedì sera, il Milan, ha battuto 4-0 la Dinamo Zagabria e ora è seconda nel suo girone con un punto in più del Salisburgo, contro cui giocherà mercoledì prossimo a San Siro nella partita decisiva per la qualificazione agli ottavi.

🤯 What a night in the Champions League!

👏 Chelsea, Dortmund, Paris, and Benfica all qualify for the round of 16… #UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 25, 2022