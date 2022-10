Il Consiglio europeo sull’energia è finito con un accordo preliminare

Nella notte i capi di stato e di governo riuniti al Consiglio europeo hanno trovato un accordo preliminare sulle misure che erano state proposte nei giorni scorsi dalla Commissione europea per assicurare forniture di energia stabili, tra cui c’è anche un limite dinamico al prezzo del gas (non un vero e proprio price cap, ma simile). Se ne sta discutendo da mesi, ma le reticenze di alcuni paesi, tra cui Germania e Paesi Bassi, avevano finora bloccato qualsiasi decisione.

Questo non vuol dire che vedremo applicati a breve questi provvedimenti. L’accordo è stato possibile solo perché nelle conclusioni i leader di fatto si sono impegnati a discuterne ancora. È un procedimento abituale nei negoziati europei: sui temi ci sono convergenze solo marginali, piccoli progressi ottenuti di riunione in riunione per raggiungere l’unanimità necessaria. Ma benché non siano state prese decisioni definitive, ci sono stati comunque passi avanti notevoli.

La Germania ha ammorbidito la sua posizione sul limite del prezzo del gas consentendo ai leader europei di compiere timidi passi avanti sulle misure per affrontare la crisi energetica: i paesi hanno dato alla Commissione europea il via libera per lavorare su proposte per un limite temporaneo dei prezzi del gas e dell’energia. Nella dichiarazione congiunta, i leader invitano la Commissione e il Consiglio a presentare «urgentemente decisioni concrete» su un limite «dinamico di prezzo di carattere temporaneo per le transazioni di gas naturale allo scopo di limitare immediatamente episodi di prezzi eccessivi del gas».

Con limite «dinamico» del prezzo del gas si intende il divieto di transazioni sul gas superiori a un certo limite variabile. Le transazioni avvengono sul sul Title Transfer Facility (TTF), il controverso mercato energetico di Amsterdam, e il limite «variabile» alle transazioni troppo alte sarebbe calcolato via via prendendo a riferimento una media delle quotazioni di gas in altri mercati finanziari internazionali, giudicati più stabili e più rappresentativi delle reali condizioni di domanda e offerta. In questo modo si contribuirà a evitare un’estrema volatilità, senza eccessive distorsioni del mercato.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che era stato uno dei più forti oppositori a un tetto al prezzo del gas, alla fine ha ceduto alle grandi pressioni di tutti quei paesi che lo chiedono da mesi, che sono poi la maggioranza. Tuttavia, molti dei dettagli devono ancora essere elaborati. I leader hanno approvato ulteriori conversazioni a una riunione dei ministri dell’Energia la prossima settimana.

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha detto in conferenza stampa che i paesi europei si mostrano uniti e compatti nella gestione della crisi, un forte messaggio che contribuirà anche a tenere più basso il prezzo del gas sui mercati.