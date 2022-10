Kanye West acquisterà Parler, un social network molto popolare nella destra americana

Lunedì è stato annunciato che il rapper americano Kanye West (che ora si fa chiamare solamente Ye) comprerà il social network Parler, molto popolare nella destra americana. La società che possiede il social network ha detto che l’accordo verrà finalizzato entro la fine dell’anno, ma non ne ha specificato i dettagli economici. West ha commentato l’accordo dicendo che «in un mondo in cui le opinioni conservatrici sono considerate controverse, dobbiamo assicurarci di avere il diritto di esprimerci liberamente».

Da molti anni West sostiene posizioni conservatrici e vicine al Partito Repubblicano e in passato si era detto fiero sostenitore dell’ex presidente americano Donald Trump. Parler, che esiste dal 2018, è molto popolare tra i sostenitori di Trump, e venne usato da alcuni di loro per organizzare l’attacco al Congresso statunitense del 6 gennaio 2021. Proprio per questo motivo Apple e Google rimossero l’app di Parler dai loro store, e Amazon ne disabilitò i server. Solo negli ultimi mesi l’app è stata reintrodotta negli store di Apple e Google, in una versione modificata che prevede maggiori filtri ai contenuti che è possibile pubblicare.

