Sabato sera c’è stato un grande incendio nella prigione di Evin di Tehran, in Iran, dove si trovano detenuti politici, giornalisti e cittadini stranieri

Sabato c’è stato un grande incendio nel carcere di Evin di Tehran, in Iran, noto per essere la struttura in cui sono imprigionati oppositori politici, giornalisti e cittadini stranieri. Sui social sono circolati video che mostravano una densa colonna di fumo nero uscire da uno degli edifici della prigione e nei video registrati intorno al carcere si sentono quelli che sembrano spari ed esplosioni. Le autorità di Tehran, già sabato sera, avevano detto che la situazione era stata riportata sotto controllo, ma anche dopo questi annunci diversi testimoni hanno raccontato di una situazione tutt’altro che risolta.

BREAKING: Fire and gunfire erupts at Iran's Evin Prison, which is known to house political prisoners pic.twitter.com/oJj5hBDHrM — BNO News (@BNONews) October 15, 2022

Non è chiaro come sia nato l’incendio. IRNA, l’agenzia di stampa di stato iraniana, ha scritto che un gruppo di detenuti aveva dato fuoco a un deposito di vestiti dentro il carcere, ma è circolata anche l’ipotesi che l’incendio potesse essere parte di una protesta legata alle grandi manifestazioni antigovernative delle ultime settimane. Centinaia di persone arrestate dalla polizia durante le manifestazioni, ha scritto BBC, si trovano nella prigione di Evin. Non è chiara quale sia la situazione ora nel carcere. IRNA dice che in tutto negli incidenti di sabato sera sono state ferite 8 persone.